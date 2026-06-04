Четверть миллиона петербуржцев проголосовала на праймериз ЕР

На предварительном голосовании "Единой России" в качестве выборщиков зарегистрировались 352 тысячи жителей Петербурга. Непосредственно в голосовании участие приняли участие 250 тысяч человек, сообщил заместитель руководителя исполкома городского отделения партии Сергей Григорьев 4 июня на встрече "Экспертный клуб Петербурга".

– Мы считаем, партия выполнила свою задачу в полном объеме, – заявил Григорьев.

Решение 100 тысяч выборщиков не голосовать Григорьев объяснил неполадками в работе платформы праймериз. Также он заявил, что партия не может "за руку отвести" и заставить гражданина отдать голос за кандидата.

Про случаи принуждения сотрудников бюджетных организаций к партийному голосованию на встрече Григорьева также спросили. По его данным, в исполком не поступила ни одна жалоба на эту тему. Также он заявил, что сообщения в средствах массовой информации о подобных ситуациях он подтвердить не смог. Он предпринимал попытку связаться с руководством некоторых учреждений, упомянутых в материалах журналистов, но ему никто не ответил. Также Григорьев посетовал, что о подобных случаях сообщали только по анонимным сообщениям.

О принуждении медработников к праймериз писали "Фонтанка", "Ротонда" и "Осторожно, Петербург". Так, в одном из учреждений Красногвардейского района сотрудники рассказывали, что их специально собирали в актовом зале, чтобы проголосовать на праймериз. В связи с публикацией материалов глава "Справедливой России" в Петербурге обращалась в прокуратуру с просьбой проверить информацию о вовлечении бюджетников в голосование.

Праймериз "Единой России" по выборам депутатов Законодательного собрания Петербурга и Государственной думы проходили с 25 по 31 мая.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру