Депутат Новиков: "Единая Россия" – партия президента, партия патриотов

Член фракции "Справедливая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Александр Новиков рассказал корреспонденту ЗАКС.Ру, почему решил присоединиться к "Единой России". Он стал победителем праймериз единороссов по выборам в ЗакС в составе территориальной группы №7.

– "Единая Россия" – партия президента, партия патриотов. Сейчас идет специальная военная операция. Я участник специальной военной операции. Думаю, что надо быть с этой партией пока что, чтобы решать вопросы, которые возникают перед городом и страной, – сказал Новиков.

По словам Новикова, в зоне СВО он провел почти два года. При этом он посещал зону боевых действий не только в составе гуманитарных конвоев. Уточнять свой статус он не стал, подчеркнул, что является "участником спецоперации". Отметим, в свое 60-летие Новиков встретил в Артемовске (Бахмут). Снимками из поездки он делился с подписчиками в соцсетях.

Еще весной предполагалось, что Новиков вместе с остальными членами фракции пойдет на выборы под флагом партии "Зеленые". Руководитель объединения Марина Шишкина рассказала ЗАКС.Ру, что желает успехов коллеге вне зависимости от политической принадлежности.

– Мы желаем ему успехов. Это его выбор. Я всем даю выбор, – рассказала Шишкина.

Новиков родился в Донецке. Карьеру строил в бизнесе. До избрания в парламент в 2021 году возглавлял основанную им же компанию "ПетроСити", которая занимается производством частей для паровых турбин. Также руководил организацией, которая издает журналы "Биосфера" и Машины и механизмы".

Константин Леньков / Фото: Александр Новиков