Громовское старообрядческое кладбище включили в список выявленных памятников

Выявленным объектом культурного наследия признали Громовское старообрядческое кладбище в Московском районе Петербурга, сообщили 22 апреля в пресс-службе комитета по госконтролю и охране памятников. На территории кладбища расположены дореволюционные надгробные памятники, склепы и мавзолеи.

"Проанализировав собранные материалы, комиссия рекомендовала выявить объект, установив границы по фактически сохранившейся части кладбища. Издано распоряжение КГИОП о включении Громовского старообрядческого кладбища по адресу Ялтинская ул., 3 в перечень выявленных памятников", - заявили в ведомстве.

В КГИОП отметили, что до нашего времени сохранилась западная часть кладбища с прудом. Также в хорошем состоянии находятся кладбищенские трехарочные ворота. Их уже признали выявленным объектом культурного наследия. Особый интерес для комитета представляют мавзолей с отделкой из керамической плитки, памятники на семейных захоронениях купцов Головиных, Алябьевых, Немиловых, известняковый стилобат с лестничными маршами и другие объекты.

Кладбище основали в 1835 году купцы-старообрядцы Громовы. Здесь строили деревянную церковь и каменный храм, но они были утрачены при советской власти. Кладбище закрылось в 1939 году. После войны на территории располагались промышленные предприятия. Сейчас на кладбище не выделяются участки для новых захоронений.

Статус выявленного объекта культурного наследия - промежуточный. Он устанавливается, чтобы сохранить объект для дальнейших исследований. По состоянию на декабрь 2025 года в Петербурге насчитывалось 2,1 тысячи выявленных объектов культурного наследия.

