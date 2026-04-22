Приговор Дмитрию Богмуту* оставили без изменений

Ленинградский областной суд на заседании 22 апреля оставил в силе приговор технику Курчатовского института Дмитрию Богмуту*, сообщил MR7. В конце января Гатчинский городской суд признал гражданина виновным в распространении фейков об армии по мотивам политической ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и приговорил к семи годам колонии с четырехлетним запретом администрировать сайты.

Богмут* участвовал в заседании по видеосвязи. На заседании он заявил, что не признает себя виновным.

Жалобы на приговор Гатчинского суда подали оба его адвоката. Рафаиль Поляков просил полностью оправдать своего подзащитного, адвокат по назначению Алексей Лебедев ходатайствовал о смягчении наказания.

Уголовное дело в отношении Богмута* возбудили два года назад из-за 17 публикаций в интернете на тему СВО. Под стражей он находился с апреля 2024 года. Сам Богмут* не отрицал, что публиковал посты, но спорил с возможностью сознательного распространения фейков об армии.

*Росфинмониторинг внес Дмитрия Богмута в перечень террористов и экстремистов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру