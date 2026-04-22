В общественной палате Ленобласти ответили на просьбу Павлова помочь приюту

Исполняющий обязанности председателя Общественной палаты Ленинградской области Александр Габитов ответил на письмо депутата Законодательного собрания Дмитрия Павлова с просьбой помочь приюту для животных "Друг", сообщили в пресс-службе региона 22 апреля. Габитов заявил, что сотрудники приюта с 2019 года знали, что территорию во Всеволожском районе Ленобласти нужно освободить, но не принимали конкретных мер для решения проблемы. Также он напомнил, что администрация Ленобласти уже предоставляла приюту дополнительное время для переезда.

"Не нужно поднимать политический хайп на теме животных. <...> Главное, что важно понять: земля, которую фонд занимает с 2019 года без законных оснований, предназначена для многодетных семей. Люди ждали ее годами, снимают углы, платят ипотеку. Их права — не мелочь", - сказал Габитов.

Накануне Павлов обратился к губернатору Ленобласти Александру Дрозденко с просьбой предоставить приюту "Друг" отсрочку на три месяца для завершения переезда. По словам политика, приют не смог найти новый участок в установленные сроки.

"Благотворительный фонд "Друг" работает с 2008 года. Представители организации арендовали территорию во Всеволожске в 2013 году, но в 2019 году районная администрация отказалась продлевать с приютом договор. На территории планировали строить жилье для льготных категорий граждан. В 2021 году администрация Всеволожского района подала в суд иск о выселении приюта, однако представители организации смогли отсрочить переезд до 20 апреля 2026 года.

