Замглавы Василеостровского района Королева подалась на праймериз в ЗакС

Первый заместитель главы администрации Василеостровского района Галина Королева подала документы на праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Законодательное собрание Петербурга, сообщается на сайте партии. Она собирается баллотироваться в городской парламент по региональной группе № 4. Чиновница является членом "Единой России".

Королева родилась в 1961 году в Ленинграде. Образование получила по направлениям "государственное и муниципальное управление" и "экономика и управление в отраслях химико-лесного комплекса". Работать в администрации Василеостровского района начала в 2001 году.

Накануне губернатор Александр Беглов наградил 58 жителей Петербурга. Среди них оказалась Королева. Глава города вручил ей знак отличия "За безупречную службу XX лет", обратил внимание "Вечерний Питер".

На праймериз от "Единой России" по четвертой региональной группе кандидатов также заявились депутаты МО № 7 в Василеостровском районе Любовь Назарова, Артем Иванов и Михаил Евдокимов, а также проходчик петербургского метрополитена Мамазия Турдуев. Кроме того, участвовать в предварительном голосовании собирается замглавы администрации Выборгского района Наталия Никишина.

