Депутаты ЗакСа вновь выйдут на театральную сцену

В Петербурге 28 и 29 апреля в театре "Визави" пройдут показы благотворительного спектакля "Обыкновенное чудо", в котором примут участие депутаты Законодательного собрания Константин Чебыкин, Вера Сергеева и Антон Рудаков. Постановкой занимается режиссер Павел Каштанов, который в прошлом году уже ставил в Петербурге балладу "Гостиница Астория" с участием непрофессиональных актеров.

Чебыкин исполнит роль министра обгоняющего развития, Рудаков — пресс-секретаря. Кроме того, роль палача исполнит депутат Государственной думы Николай Валуев. Еще в качестве актера рассматривалась кандидатура руководителя исполкома петербургского отделения партии "Единая Россия" Александра Серавина.

Кроме парламентариев, в спектакле примут участие писатель Александр Цыпкин и художник Алексей Сергиенко.

Сборы от продажи билетов направят фондам "Не напрасно" и "Студия Да". Фонд "Не напрасно" занимается подготовкой онкологов, а "Студия Да" организует творческие классы для детей с онкологическими заболеваниями и подопечных кризисных центров и интернатов.

Отметим, для Чебыкина и Сергеевой это не первый актерский опыт. В сентябре 2025 года они приняли участие в спектакле "Гостиница Астория". Премьера состоялась в театре "Балтийский дом". Вырученные от продажи билета средства в размере 3 млн рублей направили на строительство храма.

"Обыкновенное чудо" — пьеса Евгения Шварца, представленная в 1956 году. В 1978 году вышел двухсерийный одноименный фильм Марка Захарова.

