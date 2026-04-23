Суд в Москве арестовал бывшего природоохранного прокурора Ленобласти

Хамовнический районный суд Москвы 23 апреля заключил под стражу бывшего межрайонного природоохранного прокурора Ленинградской области Артема Зобова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК) и получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК). Экс-прокурор пробудет в следственном изоляторе минимум два месяца, до 21 июня.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, Зобов в период с 2024 по 2025 год получил от представителей коммерческих структур более 6 млн рублей за утилизацию отходов на территории военной части. Также за взятку он предлагал коммерсантам не проводить в отношении них проверок для избежания ответственности за нарушение природоохранного законодательства, добавили в ведомстве.

"В результате преступные действия Зобова повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов государства в области охраны окружающей среды, а также причинение Минобороны России ущерба в особо крупном размере", – говорится в сообщении Следственного комитета.

О задержании Зобова 22 апреля сообщили журналисты из 47News. По данным издания, сотрудники ФСБ провели обыск на его рабочем месте. Журналисты уточняют, что за несколько часов до визита силовиков Зобов вышел на пенсию.

