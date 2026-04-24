Скульптура медведя покинула офис "Единой России" на Невском

Полигональная скульптура белого медведя, ранее установленная возле партийного офиса "Единой России", исчезла, сообщил 24 апреля руководитель движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров. Ранее общественник жаловался на него в комитет по контролю за имуществом. В ККИ Кострову заявили, что на указанном им участке никаких незаконных и нестационарных объектов нет.

"Комитетом 20.04.2026 проведено обследование указанной в обращении территории, по результатам которого установлено, что земельный участок свободен, третьими лицами не используется. Объект и иные нестационарные объекты отсутствуют. Нарушения законодательства, отнесенные к компетенции комитета, отсутствуют", - говорится в ответе ведомства.

Фото: Ярослав Костров

ЗАКС.Ру обратился в пресс-службу "Единой России", чтобы выяснить судьбу медведя, однако к моменту публикации получить ответ не удалось.

В конце марта Костров обратился в комитет из-за скульптуры белого медведя, попросил чиновников направить по адресу специалистов Центра повышения эффективности использования государственного имущества и освободить участок. Он также направил обращение в комитет по печати с просьбой изучить вывеску городского отделения "Новых людей", установленную на фасаде дома. Оба офиса партий находятся в непосредственной близости друг от друга. Комитет по печати признал вывеску "Новых людей" незаконной.

