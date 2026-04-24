Беглов поздравил Жолдасова с наградой на премии "Служение"

Губернатор Петербурга Александр Беглов 24 апреля поздравил главу МО "Георгиевский" Виталия Жолдасова с получением награды на III Всероссийской муниципальной премии "Служение" за создание и развитие центра "Зов Земли". Проект, расположенный на территории МО "Георгиевский", стал лауреатом премии и получил третье место в номинации "Единство народов России — сила страны".

"Виталий Жолдасов вошел в тройку лидеров в номинации "Единство народов России — сила страны". Это официальное признание его заслуг в создании и развитии муниципального центра межнационального и межконфессионального согласия "Зов Земли" <...> От души поздравляю Виталия Владимировича с высокой наградой и желаю ему дальнейших успехов", — написал Беглов в своих соцсетях.

Жолдасов получил награду на торжественной церемонии в Москве 21 апреля, в День местного самоуправления. Сама премия "Служение" проводится в третий раз в рамках форума "Малая Родина — сила России". Награду вручают представителям муниципальных образований, которые внесли наибольший вклад в развитие местного самоуправления и улучшения качества жизни граждан.

Муниципальный центр межнационального и межконфессионального согласия "Зов Земли" открылся в октябре 2020 года по адресу отдела по опеке и попечительству МО "Георгиевский". На территории центра размещен макет юрты — традиционного дома кочевых народов. В рамках проекта проводятся мастер-классы, лекции, культурные мероприятия и выставки, направленные на укрепление межнациональных связей.

