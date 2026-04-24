Бульвары Вишневской и Ростроповича могут появиться на карте Петербурга

Пять безымянных зеленых зон в Петербурге могут получить названия, проект постановления Смольного об этом опубликован 24 апреля для прохождения антикоррупционной экспертизы. В случае принятия документа на карте города появятся два сквера и три бульвара.

Так, зеленую зону севернее дома № 5 по Каменноостровскому проспекту хотят назвать сквером Витте в честь государственного деятеля второй половины XIX — начала XX века Сергея Витте. Место выбрано не случайно. Дом № 5 принадлежал политику, который скончался в нем в 1915 году.

Кроме того, зеленая зона на Расстанной улице может стать сквером Ленинградского автобуса.

Территория на Биржевой линии может стать бульваром Экономистов. Еще два бульвара увековечат память членов супружеской пары Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской. Бульвар в честь музыканта и дирижера появится на Захарьевской улице, в честь оперной певицы — на улице Карла Маркса в Кронштадте.

В ноябре 2025 года названия получили сразу 20 зеленых зон на территории Петербурга. В их числе оказались бульвар Ленинградской Победы, скверы Архитектора Аплаксина и Павла Филонова, Пороховской и Слободской сады.

