Беглов встретился с митрополитом Варсонофием

Губернатор Александр Беглов 24 апреля встретился с митрополитом Петербургским и Ладожским Варсонофием и поздравил его с днем тезоименитства, сообщили в пресс-службе Смольного. В этот день отмечается день святителя Варсонофия, чье имя носит митрополит во время церковной службы. Варсонофия поздравили на встрече представителей петербургской епархии Русской православной церкви. Глава города пожелал митрополиту здоровья и сил, а также отметил значимость веры для жителей города.

"В сложные времена человек идет туда, где его выслушают, поддержат, укрепят. Для огромного числа наших граждан это место — храм. Для Петербурга это особенно важно. Он был и остается хранителем духовности. В основе характера города — верность исторической памяти, готовность людей помогать ближнему", — приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

Глава города также поблагодарил петербургскую епархию за благотворительность, помощь детям и сиротам, а также бойцам специальной военной операции и их родственникам. По словам Беглова, правительство Петербурга и епархия заинтересованы в совместном сотрудничестве по социальным вопросам, сохранению исторического наследия и воспитанию патриотизма.

Митрополиту 70 лет. Свой нынешний пост он занимает с 2014 года, до этого он в разные годы возглавлял Ардатовскую и Саранскую епархии, а также Мордовскую митрополию. В период с 2009 по 2013 год Варсонофий управлял наградной комиссией при патриархе Московском и всея Руси. Он имеет ряд правительственных наград, в том числе орден Дружбы и орден Почета. В 2020 году Беглов также вручил митрополиту знак отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом". В декабре 2025 года глава города наградил Варсонофия орденом Александра Невского.

