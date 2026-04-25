Беглов обратился к петербуржцам в честь 80-летия со дня рождения Жириновского

Губернатор Петербурга Александр Беглов 25 апреля обратился к петербуржцам в связи с 80-летием со дня рождения основателя ЛДПР, политика Владимира Жириновского. Текст обращения к жителям Северной столицы опубликован на сайте Смольного. Глава города назвал Жириновского "выдающимся политиком" и отметил его вклад в развитие страны.

"Сегодня выдающемуся политику, патриоту нашего отечества Владимиру Вольфовичу Жириновскому исполнилось бы 80 лет. <...> Основатель Либерально-демократической партии России, в переломное для страны время он твердо отстаивал принципы защиты национальных интересов нашей страны. <...> Наследие Владимира Жириновского продолжает жить в его идеях, которые он отстаивал в политической и государственной деятельности", — приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

Памятной дате посвятили разводку Троицкого моста и интерактивную выставку в мультимедийном парке "Россия — моя история". На цифровых билбордах города также пройдет трансляция портретов политика.

Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. В конце 1989 года он основал Либерально-демократическую партию Советского Союза (ЛДПСС), наследницей которой является нынешняя ЛДПР. Жириновский руководил партией до момента своей смерти, наступившей 6 апреля 2022 года. Он ушел из жизни в возрасте 75 лет. В соответствии с указом президента Владимира Путина, в 2026 году в России отмечают 80-летие со дня рождения Жириновского.

Екатерина Гусева / Фото: Государственная дума