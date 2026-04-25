Суд арестовал петербуржца по делу о публичном оправдании терроризма

Дзержинский районный суд Петербурга арестовал на два месяца Сергея Павлова, обвиняемого в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), передает 25 апреля объединенная пресс-служба судов.

Силовики задержали фигуранта 23 апреля, в тот же день ему предъявили обвинение. По версии следствия, в январе 2024 года мужчина разместил в чате мессенджера комментарий, доступный неограниченному кругу пользователей. Текст сообщения восхвалял террористическую организацию, чья деятельность запрещена на территории России.

Павлов просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий, однако суд отправил его под стражу до 19 июня. По статье о публичном оправдании терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа на сумму от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или же лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

В середине марта сотрудники ФСБ задержали петербуржца по подозрению в оправдании терроризма. Следствие полагает, что мужчина публиковал в мессенджере Telegram комментарии, в которых он оправдывал действия спецслужб Украины.

