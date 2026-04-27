В Минцифре объяснили ограничение доступа к российским сервисам с VPN

Российские сервисы ограничивают доступ пользователям с включенным VPN для "безопасности данных", сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 27 апреля. В ведомстве подчеркнули, что большинство VPN не обеспечивают защиту конфиденциальности и их используют мошенники для перехвата трафика и информации.

"Это делается для безопасности данных, которые вы вводите на площадках. Особенно это касается государственных сервисов, где хранятся персональные данные граждан," - заявили представители Минцифры.

В министерстве отметили, что пользователи из-за границы могут заходить на российские сервисы без ограничений. В случаях, когда не удается воспользоваться отечественным сервисом из-за границы, нужно поменять тип подключения или переключиться с Wi-Fi на местный мобильный интернет, сказали в Минцифре. При этом в некоторых случаях российские разработчики ограничивают зарубежный трафик для защиты серверов и инфраструктуры. В таком случае надо попробовать зайти на нужный сайт чуть позже, сообщили в министерстве.

Если же пользователь не использует VPN, но все равно сталкивается с ограничениями, в Минцифре порекомендовали обратиться в службу поддержки сервиса. Кроме того, на портале Госуслуг в скором времени появится специальная кнопка, с помощью которой можно будет пожаловаться на просьбу выключить VPN, когда он не включен.

В конце марта глава Минцифры Максут Шадаев провел совещание с представителями крупных российских сервисов. После в СМИ начали писать, что он призвал отечественные площадки ограничивать доступ пользователям с включенным VPN. В случае, если представители сервисов откажутся выполнять требования, их могут исключить из "белых списков" или лишить льгот, заявляли в СМИ.

