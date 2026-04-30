"Бессмертный полк" в Петрозаводске пройдет в очном формате

Губернатор Карелии Артур Парфенчиков 30 апреля в своих соцсетях рассказал, что акция "Бессмертный полк" пройдет в Петрозаводске в очном формате. Глава региона подчеркнул, что особое внимание уделят обеспечению безопасности граждан.

"В год 85-летия Карельского фронта мы приняли непростое, но необходимое и очень верное сегодня решение 9 мая провести в городе воинской славы Петрозаводске "Бессмертный полк". Это наш долг перед предками," - заявил Парфенчиков.

Также глава Карелии рассказал, что 7 мая в курган Вечного огня заложат землю, привезенную с полей сражений специальной военной операции. Таким образом получится связать подвиг современных бойцов с подвигом дедов и прадедов, считает губернатор.

В 2026 году в некоторых регионах России празднование Дня Победы состоится в сокращенном формате. Например, парад в Москве пройдет без военной техники. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что меры приняли для минимизации террористической угрозы.

Накануне "Ротонда" сообщала, что в Петербурге акция "Бессмертный полк" может пройти в традиционном очном формате. Однако окончательное решение примут только за несколько дней до 9 мая. В 2026 году Смольный решил сократить количество зрителей парада на Дворцовой площади. Кроме того, впервые с 2007 года в параде не будет участвовать колонна военной техники.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру