Напавшего на губернатора Свердловской области арестовали за мелкое хулиганство

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал на 14 суток Серика Таспакова, пытавшегося напасть на губернатора Свердловской области Дениса Паслера, передает 2 мая пресс-служба судов региона. Мужчину признали виновным по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Таспаков признал свою вину.

Инцидент произошел утром 1 мая. Суд установил, что 42-летний житель Оренбургской области приехал в столицу Урала и решил посетить праздничный концерт на стадионе "Екатеринбург Арена", посвященный Первомаю. По информации журналистов, Таспаков увидел губернатора на территории комплекса и направился к нему в момент, когда Паслер фотографировался с координатором Ленинского первичного регионального отделения ЛДПР Натальей Греховой. Злоумышленник не успел напасть на главу региона, его задержали сотрудники службы безопасности. После этого на него составили административный протокол.

Паслер находится на посту губернатора Свердловской области с марта 2025 года. До этого он в течение шести лет руководил Оренбургской областью.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру