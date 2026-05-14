Ремонт моста Александра Невского стартует 16 мая

Первый этап ремонта моста Александра Невского начнется 16 мая, сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. До 16 сентября 2026 года движение трамваев по мосту будет закрыто. В направлении площади Александра Невского автомобилисты смогут двигаться по двум полосам, в сторону Заневского проспекта - по трем полосам.

"Для минимизации неудобств для участников дорожного движения и пассажиров ремонт переправы организован поэтапно. [...] Просим водителей и пассажиров трамваев заранее планировать маршрут", - отметили в комитете.

Во время первого этапа ремонта планируют заменить трамвайное полотно, обновить гидроизоляцию, заменить деформационные швы и положить новое асфальтобетонное покрытие.

Конкурс на проведение ремонтных работ на объекте объявили в апреле. Заказчиком выступила организация "Мостотрест". На ремонт моста из городского бюджета потратят 926, 889 млн рублей. Завершить работы подрядчику необходимо до 16 ноября 2027 года.

Мост Александра Невского - разводной железобетонный объект, введенный в эксплуатацию в 1965 году. Он соединяет Центральный и Красногвардейский районы города.

В 2026 году на ремонт мостов, дорог и путепроводов Смольный выделил 4,1 млрд рублей. На ремонт трамвайных путей заложили 2,99 млрд рублей, следует из проекта городского бюджета на 2026 год.

Дарья Нехорошева / Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга