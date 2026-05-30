Двое подростков на питбайке пострадали в ДТП в Адмиралтейском районе

Сотрудники полиции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в Адмиралтейском районе Петербурга, в результате которого пострадали двое несовершеннолетних, управлявших питбайком (мини-мотоциклом), сообщили 30 мая в пресс-службе регионального ГУ МВД. Инцидент произошел накануне днем на перекрестке 6-й Красноармейской улицы и улицы Егорова. По данным полиции, 16-летний водитель питбайка и его 14-летний пассажир госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Подросток за рулем мини-мотоцикла при проезде нерегулируемого перекрестка столкнулся с автомобилем 46-летнего мужчины, уточнили в пресс-службе ведомства. В отношении несовершеннолетнего водителя составили административные протоколы за управление транспортным средством без прав (ч. 1 ст. 12.7 КоАП), нарушение требований дорожных знаков (ч. 3 ст. 12.16 КоАП), перевозку пассажира с несоблюдением правил (ч. 3 ст. 12.23 КоАП) и отсутствие мотошлема (ст. 12.6 КоАП). Сейчас полицейские устанавливают все детали произошедшего.

На прошлой неделе 14-летняя девочка сбила на питбайке трехлетнего ребенка. В момент ДТП ребенок находился со взрослыми на проезжей части. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

