Участники СВО не прошли на праймериз ЕР в "Новоизмайловское"

Ни один участник СВО не стал победителем предварительного голосования "Единой России" по довыборам в МО "Новоизмайловское". Из 21 претендента таким статусом обладали семеро. По избирательному округу № 138 победителями признаны гендиректор ООО "ИПС-Строй" Арсений Кужелев и студентка Дарья Демеш. В избирательном округе № 140 партия выставит председателя АНО "Волонтеры-СПб" Елизавету Окрушко и пенсионерку Людмилу Павлову. Все они состоят в "Единой России".

Итоги праймериз подвели 2 июня, рассказал в социальных сетях спикер Законодательного собрания, глава петербургского отделения ЕР Александр Бельский.

Из числа участников СВО лучший результат показал сторонник партии Алексей Батманов, он стал третьим по 138-му округу. Он получил 63 голоса в свою поддержку. Его соперники Кужелев и Демеш набрали по 222 и 221 голосу соответственно.

На праймериз в Госдуму победили три участника СВО, в ЗакС — 13 военнослужащих. Всего на праймериз в Петербурге выдвигались около 450 претендентов. Как сообщил ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев, в целом по стране победителями праймериз стали более 1,3 тысячи участников СВО.

Напомним, что по условиям праймериз кандидаты из числа военнослужащих получали преимущество в виде дополнительных 25% голосов к результатам, полученным при голосовании.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру