ЗакС.Ру в Max ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 3 июня 2026, 10:39

ЗакС принял закон о рабочей специальности для не сдавших ОГЭ

фото ЗакС политика ЗакС принял закон о рабочей специальности для не сдавших ОГЭ

Законодательное собрание Петербурга 3 июня в третьем, окончательном чтении приняло закон о предоставлении права на получение рабочей специальности для школьников, проваливших основной государственный экзамен (ОГЭ) в 9-м классе. Документ отправлен на подписание губернатору, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Меру поддержки закрепят в городском законе об образовании. Предоставлять возможность обучения по программам профессиональной подготовки будет Смольный. Правительству города также предстоит определить перечень специальностей, на которые смогут рассчитывать школьники с неудовлетворительным результатом по ОГЭ.

Инициативу подготовили депутаты Юрий Авдеев, Марина Макарова, Александр Рассудов, Александр Ржаненков и Денис Четырбок. В пояснительной записке они указали, что с помощью закона планируют компенсировать "острый дефицит" рабочих кадров, а также расширить возможности для получения образования.

Документ поддержан в первом чтении на заседании 8 апреля. 

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Авдеев Юрий Васильевич 
Макарова Марина Вячеславовна 
Рассудов Александр Николаевич
Ржаненков Александр Николаевич 
Четырбок Денис Александрович 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама