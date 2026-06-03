ЗакС принял закон о рабочей специальности для не сдавших ОГЭ

Законодательное собрание Петербурга 3 июня в третьем, окончательном чтении приняло закон о предоставлении права на получение рабочей специальности для школьников, проваливших основной государственный экзамен (ОГЭ) в 9-м классе. Документ отправлен на подписание губернатору, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Меру поддержки закрепят в городском законе об образовании. Предоставлять возможность обучения по программам профессиональной подготовки будет Смольный. Правительству города также предстоит определить перечень специальностей, на которые смогут рассчитывать школьники с неудовлетворительным результатом по ОГЭ.

Инициативу подготовили депутаты Юрий Авдеев, Марина Макарова, Александр Рассудов, Александр Ржаненков и Денис Четырбок. В пояснительной записке они указали, что с помощью закона планируют компенсировать "острый дефицит" рабочих кадров, а также расширить возможности для получения образования.

Документ поддержан в первом чтении на заседании 8 апреля.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру