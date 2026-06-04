На ПМЭФ поговорили о важности религии в экономике

Участники сессии "Религия и экономика: общность целеполагания, потенциал взаимодействия", состоявшейся 4 июня в рамках ПМЭФ, порассуждали о преимуществах духовного над материальным, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Участниками мероприятия выступили, в частности, митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий, муфтий Духовного собрания мусульман Альбир Крганов. Модерировал беседу ректор СПбГУ Николай Кропачев.

Митрополит Варсонофий в своем выступлении заявил, что в современном мире происходит "логическое смещение акцентов" из-за того, что люди мыслят категориями успеха и прибыли. Их выступающий посчитал не целью бытия человека, а лишь инструментом на его жизненном пути.

— Без духовного наполнения, без верного нравственного осмысления экономических процессов говорить о человеческом счастье невозможно. В скоротечной перспективе возможна лишь иллюзия счастья. Но если мы говорим о вечности, о полноте жизни, то одно материальное измерение оставляет душу в состоянии смыслового духовного голода, — подчеркнул религиозный деятель.

В основании экономики должны находиться вера и нравственный закон, полагает Варсонофий. Целью духовно-нравственной экономики он обозначил "не абстрактную роль валового продукта, а преодоление бедности и социальных проблем как унижение человеческого достоинства".

Крганов, в свою очередь, призвал обратиться к наследию народов России в решении вопросов экономики. Он привел в пример юношей и девушек, которые уезжают учиться в Европу и позже отказываются жить так, как жили раньше в России. У разных народов свои модели развития и жизни, и противопоставить чужим укладам можно только свой, развивал муфтий свою мысль. В качестве примера он привел ловлю рыбы в Якутии.

— [Нужны] экспериментальные подходы, сегодня модно партнерское финансирование. Не только партнерское финансирование, но и региональные... Вы знаете, одна маленькая какая-нибудь, я условно говорю, якутская модель ловли рыбы, она может стать основой для того, чтобы зарабатывать миллиарды, кто его знает, — поделился соображениями Крганов.

Наконец, сотрудник Управления президента по внутренней политике Андрей Третьяков в своей речи заявил, что накопление капитала в жизни каждого конкретного человека не является главной ценностью. Важнее, по его мнению, такие общечеловеческие вещи, как семья, справедливость и милосердие.

— Если мы сохраняем жизнь конкретно взятого человека, если мы даём реализовывать ему все его жизненные усилия, мы приходим к тому, что любой человек в своей жизни осознаёт приоритет духовного и материального, и после этого он начинает выстраивать такие ценности в своей жизни, как патриотизм, созидательный труд. Историческая память и уважение к наследию предков, — заявил чиновник.

"Нулевой" день ПМЭФ стартовал накануне, ЗАКС.Ру писал о том, как он прошел. Работа форума продлится до субботы, 6 июня.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру