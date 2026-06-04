Беглов выступил на торжественном открытии ПМЭФ

Торжественное открытие Петербургского международного экономического форума состоялось 4 июня на территории КВЦ "Экспофорум", передает корреспондент ЗАКС.Ру. Участие в церемонии принял губернатор Северной столицы Александр Беглов, который обратился с приветственным словом к гостям.

— Добро пожаловать. 323 года тому назад основатель нашего города Петр Первый открыл для России окно в будущее. И сегодня Санкт-Петербург является передовой инвестиционной площадкой для России. Мы создаем и внедряем новые технологии. Прорывные технологии, которые позволяют изменить мир, улучшить качество жизни нашей страны и нашего города. Суверенитет технологий — это основа суверенитета и основа будущего этого мира, — сказал Беглов.

Также градоначальник призвал гостей погулять по Петербургу и посетить городские кафе и музеи. С аналогичным предложением он выступал и на открытии предыдущего ПМЭФ.

Помимо петербургского градоначальника, участие в церемонии открытия ПМЭФ приняли первый вице-премьер Киргизии Данияр Амангельдиев, первый вице-премьер Вьетнама Зя Тук Фам, российский вице-премьер Александр Новак, исполнительный директор секретариата АТЭС Эдуардо Педроса и первый вице-президент Мьянмы Нью Со.

Официально нынешний день считается первым днем ПМЭФ, предыдущий был "нулевым". ЗАКС.Ру писал о том, как он прошел. Работа форума продлится в Петербурге до субботы, 6 июня. Главным событием мероприятия станет пленарная сессия с участием президента Владимира Путина, которая состоится в пятницу, 5 июня.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру