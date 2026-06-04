Глава Эрмитажа предложил начать культурный диалог России и США "с чистого листа"

Между Россией и Соединенными Штатами Америки порядка 20 лет не проводятся музейные обмены, заявил 4 июня генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в рамках деловой сессии "Россия – США: диалог культур" на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, необходимо заново выстраивать отношения и диалог с США в сфере культуры.

— Между музеями России и Соединённых Штатов никаких обменов нет уже 20 лет. Это плохо. Но, с другой стороны, это хорошо, поскольку не имеет никакого отношения к геополитической ситуации. Думаю, что мы сейчас должны начать с чистого белого листа. Ситуация сложная, но нужно строить новые отношения с Соединенным Штатами, — сказал Пиотровский.

В рамках деловой сессии также выступили министр культуры Ольга Любимова и генеральный директор и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. Зарубежный опыт в области культуры представляли глава Федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук и актер и представитель Министерства иностранных дел России по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия Стивен Сигал.

Гергиев во время сессии заявил, что к обмену между музеями Россия готова. По его мнению, это положительно скажется на развитии культуры обеих стран.

— Я за то, чтобы мы были не первооткрывателями, а вновь-открывателями этого обмена [между музеями России и США]. Мы к этому, естественно, готовы, — заявил Гергиев.

Петербургский международный экономический форум проходит в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 3 по 6 июня. Ранее ЗАКС.Ру писал, как прошел первый, "нулевой" день форума.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру