Матвиенко предложила создать "клуб миллионеров" для улучшения демографии

Создать особый "клуб миллионеров" из числа компаний, заботящихся о демографии, предложила 4 июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе дискуссии "Золотой стандарт" корпоративной демографии", состоявшейся в ходе ПМЭФ. По мнению политика, бизнес можно поощрять при помощи моральной поддержки.

В своем выступлении Матвиенко отметила, что сейчас уже больше 100 российских компаний выплачивают сотрудникам по 1 млн рублей за рождение каждого ребенка. Эти деньги освобождены от уплаты налогов, уточнила она. В связи с этим она предложила создать клуб для таких компаний, которые уважительно относятся к работникам.

— Давайте создадим "клуб миллионеров", но не тот, который в плохом смысле воспринимается гражданами, а клуб миллионеров — тех, кто вот так заботится о семьях. Входной билет в этот клуб — всего миллион рублей на каждого ребенка. Ну, это не так много, но это будет очень символично. [...] В целом надо думать о том, как социально ответственный бизнес поддерживать активно. Все говорят: нужны льготы, преференции. Коллеги, но мы же в этих льготах утонули. А вот моральная поддержка, общественное признание, общественная оценка — это дорогого стоит, — поделилась соображениями Матвиенко.

В целом, по словам спикера, проблема снижения рождаемости "сверхактуальна" для России. Без ее решения будет сложно обеспечить экономическое и социальное развитие, а также защищать страну. В связи с этим следует пропагандировать семейноцентричность, которая "должна пронизывать все сферы нашего общества".

Матвиенко, помимо прочего, возглавляет президентский совет по демографии. Она неоднократно высказывалась о демографических проблемах. В частности, в октябре 2025 года она предлагала переориентировать материнский капитал на многодетных родителей.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру