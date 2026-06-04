Григоренко: Самозапрет на кредиты оформили свыше 30 млн россиян

Приблизительно одна пятая часть жителей России, или более 30 млн человек, оформили самозапрет на выдачу кредитов, сообщил 4 июня вице-премьер Дмитрий Григоренко в ходе дискуссии о кибермошенничестве, которая состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума. Сам чиновник, по его признанию, самозапрет не оформил.

— Самое эффективное на сегодняшний день — это действительно самозапреты, то есть когда люди сами себя ограничивают в возможности получения в удобной, простой цифровой форме тех же кредитов. У нас на сегодняшний день уже более 30 млн человек ввели самозапреты на кредиты. 30 млн — эту норму мы ввели в марте прошлого года. [...] Ну, чуть больше года, 30 млн человек. Вот просто люди пользуются этим, — заявил вице-премьер.

Телеведущая Ольга Скабеева, которая выступила модератором беседы, поинтересовалась, поставил ли самозапрет сам Григоренко. Тот ответил отрицательно и уточнил, что в этом вопросе "надеется на авось". Скабеева предложила поставить, Григоренко согласился с советом.

Самозапреты на выдачу кредитов должны обезопасить доверчивых россиян от действий телефонных мошенников. Вопрос противодействия злоумышленникам, к слову, волнует и петербургских депутатов. В сентябре 2025 года лидер фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Павел Крупник предложил ограничить пенсионерам переводы средств, установив суточный лимит в 30 тысяч рублей. К слову, от действий преступников страдают и парламентарии. В июне 2025 года депутат Сергей Боярский рассказывал о 12 коллегах, доверившихся мошенникам.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру