Городской венчурный фонд может появиться в Петербурге до конца 2026 года

На полях Петербургского международного форума 4 июня депутат Законодательного собрания Дмитрий Панов заявил в интервью с ТАСС, что для привлечения инвестиций в Северной столице должен появиться городской венчурный фонд. Он надеется, что совместно с коллегами из комитета по промышленной политике, инновациям и торговле закончит эту работу до конца 2026 года.

"Я бы хотел дать себе и коллегам домашнее задание, чтобы до конца года мы с этим справились," - ответил Панов на вопрос о сроках создания городского венчурного фонда.

Фонд, по словам Панова, поможет развивать разработки молодых специалистов из Петербурга, а также предотвратит переход проектов к другим инвесторам. Также к нынешним приоритетам предпринимателей в Петербурге парламентарий отнес роботизацию производства и укрепление технологического суверенитета.

Кроме того, депутат отметил, что с учетом эффективной работы налоговых органов петербургский бизнес не сможет уйти в теневой сектор без негативных последствий. Из-за работы налоговых ведомств в городе закрылись многие торговые предприятия, которые не ведут хозяйственную деятельность.

Накануне в КВЦ "Экспофорум" стартовал Петербургский международный экономический форум. Он продлится до субботы, 6 июня. Ранее ЗАКС.Ру писал, как прошел "нулевой" день форума.

Дарья Нехорошева / Фото: Дмитрий Панов