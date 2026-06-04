Депутаты ЗакСа встретились с делегацией из Словакии в Мариинском дворце

Представители Законодательного собрания Петербурга 4 июня встретились с делегацией из Словацкой Республики в Мариинском дворце, сообщили в пресс-службе городского парламента. В мероприятии участвовали председатель Заксобрания Александр Бельский, депутаты городского парламента Павел Крупник и Валерий Гарнец. Стороны обсудили сотрудничество и сохранение исторической памяти.

"Петербург всегда был европейским городом, готовым к открытому диалогу и взаимодействию. То, что у Республики Словакия по многим вопросам существует своя позиция, основанная на интересах страны, очень важно, потому что каждая страна имеет право на суверенитет. Перед каждой страной стоят свои задачи, но те ценности, которые нас объединяют — это главное, что сейчас есть", - отметил Бельский.

Также на встрече присутствовали руководитель исполкома петербургского отделения партии "Единая Россия" Александр Серавин и его заместитель Сергей Григорьев.

В 2025 году внешнеторговый оборот между сторонами составил 18,5 млн долларов. Также Петербург и Словакия сотрудничают в сфере образования, отмечают в пресс-службе парламента. В 2025-2026 годах 11 словацких студентов получали образование в вузах Петербурга.

Договор о сотрудничестве между Россией и Словакией был подписан в 1993 году. Дипломатические отношения между странами существуют более 30 лет.

Неделей ранее депутаты Заксобрания вместе с представителями Смольного встретили в Мариинском дворце делегацию из города Гродно Республики Беларусь. Также в мае Бельский провел встречу с представителями парламента Кыргызстана.

Дарья Нехорошева / Фото: Заксобрание Петербурга