Цыбульский сравнил уровень зарплат судостроителей Петербурга и Северодвинска

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский 5 июня выступил на Петербургском международном экономическом форуме в рамках деловой сессии "Арктика для жизни: создание современной среды в опорных населенных пунктах". Во время дискуссии он заявил, что северным регионам необходимо привлекать молодежь на свои территории и создавать условия пребывания лучше, чем в центральных районах страны, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

По словам Цыбульского, молодые люди будут готовы переезжать и работать на Севере только в том случае, если получат развитую инфраструктуру, качественную городскую среду и высокооплачиваемую работу. В качестве примера губернатор привел Петербург.

— Важно, чтобы туда [на Север] приезжали люди, приезжала молодежь. [...] Когда у нас сегодня на судостроительных предприятиях Северодвинска зарплата в полтора раза меньше, чем на судостроительных предприятиях Санкт-Петербурга, абсолютно не надо быть сильным прогнозистом, чтобы сказать, что, скорее всего, тренд на переезд людей в красивый, большой мегаполис Санкт-Петербург будет усиливаться. Это те вызовы, с которыми мы сталкиваемся, — сказал Цыбульский.

Глава Архангельской области отметил, что исторически труд на Севере оплачивался выше, поскольку государство учитывало особенности жизни и работы в арктических регионах. Сегодня, по его мнению, этот принцип требует пересмотра и усиления.

Архангельская область частично входит в состав арктической зоны России. Кроме нее, в категорию северных территорий попадают Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Мурманская область, а также часть Республики Карелия, Республики Коми, Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа.

Петербургский международный экономический форум продлится до субботы, 6 июня. Основная часть мероприятий проходит в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". О том, как прошел первый официальный день форума — читайте в материале ЗАКС.Ру.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру