Руденя осмотрел стенд Петербурга на ПМЭФ

Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя посетил 5 июня стенд Петербурга на ПМЭФ, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Также он посетил экспозиции других регионов СЗФО.

На стенде Петербурга Руденю встретил вице-губернатор Кирилл Поляков. Вместе они осмотрели макеты автобусного парка в Каменке и общественно-делового пространства "Кресты", а также другие экспонаты. Проект обновленных "Крестов" полпреду представил глава группы КВС Сергей Ярошенко, который обстоятельно рассказал о том, что предстоит сделать. Слушателя интересовали, в частности, реставрация тюремной церкви и транспортная доступность планируемого пространства. Напомним, соглашение о намерениях по преобразованию бывшего СИЗО Петербург заключил накануне.

Осмотр экспозиции завершился после появления губернатора Петербурга Александра Беглова. Полпред и градоначальник коротко переговорили, оставшуюся часть стенда Руденя оставил без внимания.

Также полпред посетил стенды других регионов СЗФО. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов попытался угостить Руденю сладостями, но тот от предложения отказался. Глава Коми Ростислав Гольдштейн вручил визитеру некую коробку. Заглянув внутрь, полпред принял дар.

По итогам обхода Руденя заявил журналистам, что общая сумма заключенных регионами СЗФО соглашений превысила 1,369 трлн рублей. При этом он отметил, что это не финальное значение, поскольку рабочий день продолжается.

— Сегодня наши пять регионов представлены хорошими, информативными стендами и абсолютно уверены, что и в этом году форум даст очень ощутимые новые экономические результаты для развития наших регионов на будущий год в более долгосрочной перспективе, — резюмировал полпред.

Накануне стенд Петербурга осматривал Беглов. Как прошел предыдущий, второй день форума, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру, пресс-служба полномочного представителя президента в СЗФО