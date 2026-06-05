На третий день ПМЭФ Петербург встал в пробках

В пятницу, 5 июня на момент 15:00 в Петербурге зафиксированы пробки длиной в несколько километров в разных районах города, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". В среднем сервис оценивает уровень пробок в городе на 6 баллов. Пробки фиксируется на фоне скорого старта пленарного заседания Петербургского международного экономического форума, на котором выступит президент Владимир Путин.

В центре города образовались пробки на Садовой, Большой Подъяческой, Большой Морской улицах. Также затруднено движение по Троицкому, Дворцовому и Литейному мостам.

Кроме того, пробки зафиксированы в южной части города. Заторы собрались на ЗСД, на Кубинской улице, Пулковском и Таллинском шоссе.

Утром 5 июня петербуржцы сообщали о перекрытии Дворцового, Троицкого и Литейного мостов. Затем движение по мостам восстановили.

С 3 по 6 июня на базе КВЦ "Экспофорум" проходит Петербургский международный экономический форум. Ранее ЗАКС.Ру писал, как прошел "нулевой" и первый день форума.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру