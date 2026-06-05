В "Диво Острове" прокомментировали название аттракциона "Орешник"

Среди аттракционов в петербургском парке развлечений "Диво Остров" появился "Орешник" в виде ракеты в цветах российского триколора, обратили внимание городские СМИ. Представители парка сообщили журналистам из "Ротонды", что идея такого наименования принадлежит собственникам площадки. "Диво Остров" принадлежит владельцу агропромышленного холдинга "Великолукский мясокомбинат".

Представители парка в беседе с журналистами не смогли уточнить, почему для детского аттракциона выбрали именно такое название.

"Почему, блин, Микеланджело назвался Микеланджело? А почему кино так называется? Почему винегрет — винегрет?" - приводят слова представителя парка в "Ротонде".

Аттракцион работает в парке с апреля. Аттракцион предназначен для детей 12-13 лет. На сайте парка сказано, что "Орешник" дает возможность "пережить ощущения космонавтов-естествоиспытателей".

"Орешником" также называется российская баллистическая ракета средней дальности. Она может быть оснащена ядерной и безъядерной боеголовкой. Президент Владимир Путин рассказал о разработке ракеты в 2024 году.

Дарья Нехорошева / Фото:Осторожно, новости