Путин упомянул Петербург в числе победителей инвестрейтинга АСИ

Президент Владимир Путин отметил 5 июня успехи Петербурга в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России, подготовленном Агентством стратегических инициатив. В своем выступлении на пленарном заседании ПМЭФ он перечислил регионы — победители и поздравил их. Северная столица в 2026 году заняла третье место.

— По традиции, на полях форума подводятся итоги и национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. В этом году первенство разделили Москва, республики Татарстан и Башкортостан, Нижегородская и Московская области. Впервые в число лучших вошли Санкт-Петербург и Сахалинская область. [...] Поздравляю коллег с этими результатами, — произнес с трибуны Путин.

Результаты исследования огласили в пятницу утром на презентации, проведенной в рамках ПМЭФ. Губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая на мероприятии, сравнил взаимодействие с инвесторами с работой садовника, который ухаживает за деревьями и получает больше плодов.

В 2025 году Петербург занимал шестое место в рейтинге АСИ. До этого, в 2024 году, он находился на пятой позиции.

Нынешний рейтинг формировался по 88 показателям, он охватил более полумиллиона предпринимателей во всех регионах страны, говорится на сайте АСИ. Свои показатели улучшили 49 субъектов России. При этим динамика роста индекса замедлилась впервые с 2022 года.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру