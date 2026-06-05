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Новости 5 июня 2026, 18:45

Путин: Инфляция в 2026 году приблизится к 5,2%

фото ЗакС политика Путин: Инфляция в 2026 году приблизится к 5,2%

Темпы роста цен в стране продолжают замедляться, а инфляция по итогам 2026 года приблизится к показателю 5,2%, заявил 5 июня президент Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.

— Важно, чтобы экономический рост был сбалансированным, опирался на внутренний спрос, сочетался с дальнейшим снижением инфляции. Она у нас существенно замедлилась и продолжает снижаться. По прогнозу, инфляция в текущем году приблизится к 5,2%, — сказал глава государства.

Оценка в 5,2% соответствует обновленному макроэкономическому прогнозу Минэкономразвития, представленному в мае. Ранее ведомство ожидало инфляцию на уровне 4%. Банк России в апреле также сохранил прогноз по росту потребительских цен в диапазоне 4,5–5,5%. Согласно последней оценке Минэкономразвития, на 1 июня годовая инфляция в России находилась на уровне 5,39%. 

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру


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