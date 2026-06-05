Не вижу смысла встречаться: Путин о письме Зеленского

Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания ПМЭФ-2026 прокомментировал письмо президента Украины Владимира Зеленского. Несколькими днями ранее украинский лидер предложил Путину провести личную встречу для обсуждения конфликта. В частности, Зеленский предлагал начать переговоры, остановить боевые действия и обменяться военнопленными. Путин заявил, что сегодня не видит смысла встречаться с Зеленским.

– Я никогда не отказывался, но встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее перекладывать. Я знаю, я проходил это. Там [в письме] есть ссылка на Минские соглашения. Мы ими занимались всю ночь, формулировали. Потом выяснилось, устами первых лиц ФРГ и Фракции нам было заявлено, что это была просто пустая история. Все Минские соглашения были посвящены только одному – выиграть время, для того, чтобы перевооружить Украину. Ну зачем нам такие соглашения. Не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны остановить наступление наших Вооруженных сил. Вот и все. А нам нужны договоренности. Не на полгода, не на три месяца. А на длительную историческую перспективу , – рассказал Путин.

Путин отметил, что предпочел бы предварительно проработать договоренности на уровне дипломатов и военного блока. Он также заявил, что некоторое время назад к нему обратился некий бизнесмен, которого пригласили на встречу с Зеленским в Киеве. В ходе беседы украинская сторона попросила поспособствовать в организации встречи двух лидеров. Позже президент отметил, что эта встреча состоялась незадолго до теракта в Старобельске. В ночь на 22 мая Украина нанесла массированный удар по общежитию колледжа, в результате которого погибли дети.

Само открытое письмо, считает Путин, содержит "элементы хамства". Такое обращение, по его мнению не поможет создать обстановку для личной встречи. Завершая тему письма Зеленского, Путин обратился к российским военнослужащим.

– Вся страна смотрит на вас. Вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья, – добавил Путин.

Константин Леньков / Фото: Кремль