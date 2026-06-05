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Новости 5 июня 2026, 19:41

Минюст добавил четырех человек в реестр иноагентов

фото ЗакС политика Минюст добавил четырех человек в реестр иноагентов

В реестр иностранных агентов 5 июня добавили четырех человек, сообщили в Министерстве юстиции. В списке оказались электоральный эксперт Станислав Андрейчук*, режиссер Татьяна Фролова**, а также журналисты Михаил Маглов*** и Виталий Солдатских****. В ведомстве заявили, что они распространяли недостоверную информацию о решениях, принимаемых публичными органами власти. 

По данным Минюста, Андрейчук* и Маглов*** взаимодействовали с иностранными агентами, а Солдатских**** работает в организации, включенной в реестр иностранных агентов.

В министерстве заявили, что Фролова**, Маглов*** и Солдатских**** выступают против проведения специальной военной операции на территории Украины. Также Фролова** занималась сбором средств для оказания поддержки Украины, утверждают в Минюсте.

Накануне заместитель министра юстиции Олег Свириденко на заседании Совета Федерации заявил, что в 2025 году только 4% иноагентов получили свой статус из-за иностранного финансирования. 

*Минюст внес Станислава Андрейчука в реестр иноагентов

**Минюст внес Татьяну Фролову в реестр иноагентов

***Минюст внес Михаила Маглова в реестр иноагентов

****Минюст внес Виталия Солдатских в реестр иноагентов

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


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