На ПМЭФ Калининградская область заключила 19 соглашений на 213 млрд рублей

Власти Калининградской области подписали 19 соглашений на 213 млрд рублей на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных. Регион договорился со "Сбером" о цифровизации сферы здравоохранения, а также подписал соглашение с АО "Отисифарм Про" об увеличении производственных мощностей фармацевтического предприятия.

Также на полях форума две девелоперские компании и власти Калининградской области договорились о совместном строительстве курорта "Белая дюна" в регионе. В развитие объекта вложат 40 млрд рублей. Кроме того, Беспрозванных подписал соглашение о продвижении молодежного хоккея в регионе с первым вице-президентом Федерации хоккея России Романом Ротенбергом.

В 2025 году Калининградская область подписала 13 соглашений на 395 млрд рублей инвестиций. В 2024 году этот показатель составил 250 млрд рублей.

Другие главы регионов СЗФО также подвели итоги работы на полях ПМЭФ. Петербург заключил 74 соглашения на общую сумму 731,72 млрд рублей. Ленинградская область подписала соглашения на 314 млрд рублей.

ПМЭФ в 2026 году прошел с 3 по 6 июня в "Экспофоруме". Девиз форума звучал как "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". Мероприятия ПМЭФ посетили представители 142 стран. Страной-гостем выступила Саудовская Аравия.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру