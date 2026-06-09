Вице-губернатор Корабельников поблагодарил депутатов седьмого созыва за работу над бюджетом

На заседании Заксобрания 9 июня с докладом об исполнении бюджета Петербурга в 2025 году выступил вице-губернатор Алексей Корабельников. Закончив рассказывать о расходовании средств из городской казны и росте доходов, член правительства поблагодарил парламент за работу, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Это было последнее выступление Корабельникова перед депутатами седьмого созыва.

– Пользуясь случаем, хотел бы искренне поблагодарить вас за взаимодействие, за совместную работу. Благодаря вашей поддержке, благодаря вашему внимательному отношению к вопросам бюджета нам удалось многое сделать, – сказал Корабельников.

Отдельно вице-губернатор поблагодарил спикера Александра Бельского (он заседание пропустил из-за командировки), главу бюджетно-финансового комитета ЗакСа Дениса Четырбока, а также председателя Контрольно-счетной палаты Константина Желудкова и его заместителя Юлию Русакову.

Профильный вице-губернатор по финансам выступает в Законодательном собрании только в нескольких случаях. В следующий раз, во время обсуждения корректировки бюджета на 2026 год, Корабельников будет выступать перед новым созывом депутатов.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру