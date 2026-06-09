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Новости 9 июня 2026, 11:37

Только три "малые" партии выступили на заседании ЗакСа

фото ЗакС политика Только три "малые" партии выступили на заседании ЗакСа

На заседании Законодательного собрания 9 июня выступили три представителя партий, не представленных в парламенте, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Рассказать о своем социально-экономическом развитии пришли Павел Гойхман из "Зеленой альтернативы", Кристина Черемных из "Зеленых", а также Виктор Перов из Партии социальной защиты. Каждому предоставили три минуты на выступление.

Гойхман и Черемных рассказывали о своем тандеме в преддверии сентябрьских выборов. В конце апреля два крупнейших объединения объявили о слиянии. Они будут выступать под флагом "Зеленых". Также "экологи" рассказали депутатам о своей зеленой повестке и основных приоритетах. 

Выступление Перова затрагивало глобальные вопросы иного толка. Например, внедрение искусственного интеллекта в государственные структуры для проведения закупок. Такая мера, по мнению Перова, позволит побороть коррупцию. Отдельная часть его речи была посвящена специальной военной операции.

Напомним, в 2025 году в рамках выступлений "малых" партий на заседании также присутствовали представители "Гражданской платформы", Партии прямой демократии и Партии за справедливость. 

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Черемных Кристина Витальевна 






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