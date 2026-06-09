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Новости 9 июня 2026, 12:09

ЗакС одобрил законопроект об отмене налога для электромобилей в первом чтении

фото ЗакС политика ЗакС одобрил законопроект об отмене налога для электромобилей в первом чтении

Петербургский парламент 9 июня приступил к рассмотрению законопроекта об освобождении владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога. Депутаты поддержали инициативу в первом чтении, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Предполагается, что льгота распространяется на правоотношения, возникшие с начала 2026 года, и будет действовать в течение пяти лет.

В отличие от прежних льгот для владельцев электромобилей, теперь мера поддержки будет применяться вне зависимости от страны производства, мощности двигателя и даты регистрации автомобиля с электродвигателем. С 2017 года в Петербурге не взыскивали транспортный налог с владельцев электрокаров, мощность которых не превышала 150 лошадиных сил.

Инициатива внесена губернатором Петербурга Александром Бегловым. С помощью льготы Смольный надеется повысить спрос на электрокары и улучшить экологическую обстановку в городе. Законопроект поступил на рассмотрение Заксобрания в конце мая. Еще документом предлагается увеличить транспортный налог для владельцев грузовых машин и автобусов. 

Константин Леньков / Фото: Смольный


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