Экс-сотрудников Росгвардии осудили на 2 года за мошенничество в Петербурге

Смольнинский районный суд приговорил двух бывших сотрудников Росгвардии Владимира Гочуа и Роберта Петерсона к двум годам колонии по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), передает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Каждого из них оштрафовали на 200 тысяч рублей. Гочуа и Петерсона признали виновными в хищении свыше 2,94 млн рублей бюджетных средств и фиктивном трудоустройстве сотрудника.

Суд установил, что Гочуа, будучи на тот момент начальником отдела вневедомственной охраны по Центральному району, и Петерсон, руководивший пунктом централизованной охраны, договорились о хищении бюджетных средств. Для этого они фиктивно трудоустроили родственника Петерсона, который об их преступном умысле не знал.

Мужчину устроили на должность инженера отдела материально-технического и хозяйственного обеспечения филиала, однако он не выполнял своих обязанностей и не появлялся в филиале. При этом с сентября 2019 года по август 2025 года ему выплачивали зарплату, надбавки за высокую производительность труда, ежегодные и ежемесячные премии, а также компенсации за отпуск. Злоумышленники договорились с начальником отдела, куда устроили родственника Петерсона, чтобы тот вносил ложные сведения о якобы отработанных часах.

Гочуа и Петерсон полностью признали свою вину. Помимо лишения свободы и штрафов, суд запретил им занимать должности на госслужбе в правоохранительных органах сроком на два года.

В середине марта Следственный комитет возбудил дело по статье о мошенничестве из-за фиктивного трудоустройства дворников. По версии силовиков, "мертвые души" получили выплаты на общую сумму более 5 млн рублей.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру