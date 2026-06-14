Женщина погибла во время ДТП в Красногвардейском районе

Полицейские проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в Красногвардейском районе Петербурга, в результате которого погибла 37-летняя женщина, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. По данным силовиков, инцидент произошел вечером 13 июня на 41-м километре Кольцевой автомобильной дороги. Травмы получили трое человек, один из них шестилетний ребенок. Пострадавших госпитализировали в состоянии разной степени тяжести.

Как выяснили полицейские, водитель Hyundai Solaris, двигавшийся в сторону Шафировского проспекта, врезался в каршеринговый автомобиль Changan, который находился на аварийной остановке. Changan наехал на женщину, которая также совершила вынужденную остановку и вышла на проезжую часть. Знак аварийной остановки она не выставила. Женщина скончалась на месте до прибытия скорой помощи.

Водителя Hyundai Solaris и 27-летнюю пассажирку отправили в медучреждение в состоянии средней степени тяжести. Несовершеннолетнего также госпитализировали, его состояние оценивается как легкое.

В конце мая в Ленинградской области на автодороге "Скандинавия" произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Полицейские возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК).

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру