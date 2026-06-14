В ДТП на КАД столкнулись пять автомобилей

Полицейские проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на 41-ом километре Кольцевой автомобильной дороги, в результате которого пострадали двое мужчин 65 и 54 лет и девятилетний ребенок, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Происшествие случилось днем 14 июня. Столкнулись пять автомобилей. Пострадавших госпитализировали, они получили травмы средней степени тяжести.

По предварительным данным, водитель Volvo не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Lada. Затем произошло столкновение с машинами Mitsubishi, Nissan и Haval. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Днем 14 июня рядом с местом происшествия в Красногвардейском районе Петербурга собралась пробка, писали городские СМИ. Длина пробки превысила 2 км.

Накануне также на 41-ом километре КАД произошла авария, в результате которой погибла женщина 37 лет. Трое человек получили травмы разной степени тяжести. Среди пострадавших - ребенок шести лет.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру