Цена благоустройства Судебного квартала увеличилась на 439 млн рублей

Сумма контракта на благоустройство Судебного квартала и Дворца танца имени Эйфмана на Тучковом буяне в Петербурге увеличилась на 439 млн рублей, обратила внимание 15 июня "Фонтанка". Общий объем вложений превысил 2 млрд рублей. Договор на выполнение работ по благоустройству территории заключили 10 июня. Выполнение условий контракта рассчитано до 30 ноября 2028 года.

Контракт на благоустройство территории Судебного квартала заключило Ремонтно-строительное управление делами президента. Генподрядчик провел закупку у единственного неназванного поставщика. Согласно договору, 175 млн рублей собираются направить на работы в 2026 году, а остальные 264 млн рублей в 2028 году.

В мае 2025 года РСУ заключило контракт на благоустройство Судебного квартала на Тучковом буяне. Сумма договора составила 380 млн рублей. В сентябре 2025 года на озеленение территории комплекса собирались потратить еще 1,3 млрд рублей. Кроме того, месяц назад объем финансирования проекта увеличили с 56,9 млрд рублей до 62,5 млрд рублей.

Судебный квартал со зданиями Верховного суда, Высшего арбитражного суда и Судебного департамента при Верховном суде строят на Тучковом буяне в Петроградском районе Петербурга. На территории комплекса также планируют разместить Дворец танца Эйфмана. График реализации проекта неоднократно корректировался. В 2019 году рассматривалась идея создания на этой территории парка, но в итоге участок сохранили для размещения квартала. В начале 2023 года завершение строительства перенесли с 2024 на 2028 год.

В конце мая на стройплощадке комплекса взорвался газовый баллон. В результате происшествия погибли двое рабочих, еще один человек получил травмы. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК).

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру