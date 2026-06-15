Петербург занял второе место среди регионов по числу аварий с электросамокатами

В рейтинге регионов России по количеству аварий с электросамокатами с начала 2026 года Петербург занял второе место, уступив Москве, сообщил 15 июня "Коммерсантъ" со ссылкой на статистический отчет ГИБДД. Всего за 5 месяцев в Северной столице произошло 101 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), в Москве - 263 ДТП. В список регионов, где часто случаются аварии с электросамокатами, также попали Краснодарский край, Челябинская, Свердловская и Нижегородская области.

С начала 2026 года в России произошло 1,16 тысячи ДТП с электросамокатами. Большая часть аварий произошли из-за нарушений правил дорожного движения водителями СИМ, сообщили в издании. В результате аварий с электросамокатами в стране погибли 11 человек, 1,23 тысячи граждан пострадали.

Резкий скачок аварий с электросамокатами зафиксировали в мае. За первые четыре месяца 2026 года в стране произошло 497 аварий с СИМ.

В начале июня "Известия" писали, что по итогам 2025 года Петербург занял первое место в России по числу смертей в дорожно-транспортных происшествиях с участием СИМ. По количеству ДТП с электросамокатами Северная столица заняла третье место.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру