Бельский поздравил победителей праймериз

В комплексе "Россия – Моя история" 16 июня состоялась конференция петербургского отделения партии "Единая Россия". В зале собрались члены правительства города, главы комитетов и районных администраций, а также депутаты Заксобрания и Государственной думы. Перед ними с докладом о результатах праймериз выступил глава реготделения ЕР, спикер парламента Александр Бельский, который поздравил кандидатов с победой.

— Предварительное голосование прошло на самом высоком уровне, без единой жалобы в организационный комитет [...] Поздравляю всех кандидатов с уверенной победой! Благодарю коллег за качественно проделанную работу! Отдельная благодарность всем жителям города, принявшим участие в голосовании, — заявил Бельский.

Всего на праймериз в 2026 году зарегистрировались 352,2 тысячи петербуржцев. Из них проголосовали 250,3 тысячи выборщиков. По словам Бельского, число участников праймериз пять лет назад было меньше нынешнего 25%.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что в пятерку общегородской части списка по выборам в Заксобрание вошли спикер парламента Александр Бельский, командир Ленинградского полка Михаил Коган, сенатор от Петербурга Андрей Кутепов, руководитель исполкома "Народного фронта" в Петербурге Екатерина Кондратьева и глава фракции в Заксобрании Павел Крупник. Также ЗАКС.Ру публиковал списки победителей праймериз по одномандатным округам на выборах в ЗакС и в Госдуму.

Следующая встреча в рамках 41-й конференции петербургского отделения партии "Единая Россия" запланирована на 2 июля. На ней единороссы собираются утвердить кандидатов на выборы в Заксобрание.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру