Депутаты приняли в первом чтении законопроект о соцконтракте для участников СВО

Петербургский парламент 17 июня без обсуждений принял в первом чтении законопроект о предоставлении участникам специальной военной операции меры поддержки для открытия собственного бизнеса, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Из городского бюджета участники СВО смогут получить до 350 тысяч рублей в виде социального контракта. При этом чиновники не будут учитывать среднедушевой доход семьи.

Инициативу подготовила фракция "Единая Россия". В роли докладчика по законопроекту выступил лидер парламентского объединения Павел Крупник. Вопросов к инициативе у депутатов не оказалось.

Отдельно Крупник отметил руководителя Ленинградского полка Михаила Когана, руководителя исполкома ОНФ в Петербурге Екатерину Кондратьеву и Георгия Журавлёва, руководителя ассоциации ветеранов СВО. Все трое претендуют на избрание в Заксобрание в сентябре 2026 года. Крупник уточнил, что они поддержали законопроект. Ранее Кондратьева выступала с докладом по этой инициативе на заседании бюджетно-финансового комитета.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру