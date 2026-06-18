ЗакС.Ру в Max ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 18 июня 2026, 17:33

Чиновники не нашли нарушений в постах про Амелина на странице районного паблика

фото ЗакС политика Чиновники не нашли нарушений в постах про Амелина на странице районного паблика

Администрация Василеостровского района уверена, что публикации про участника праймериз Александра Амелина на ресурсах государственной организации не являются агитацией. Чиновники сообщили о правомерности своих действий адвокату Ирине Баханович, которая просила районную администрацию прекратить размещать посты про Амелина, претендующего на избрание в Государственную думу по 216-му округу.

В письме, подписанном заместителем главы районной администрации Андреем Леоновым, говорится, что на момент размещения спорной публикации в Петербурге никаких избирательных кампаний не проводилось. Сам пост опубликовали в начале апреля. Леонов добавил, что предварительное голосование "Единой России" является внутрипартийным мероприятием и не регулируется законодательством России.  

"В связи с изложенным, размещение информации на официальном сайте администрации, указанной в обращении, нарушением законодательства Российской Федерации о выборах не является", – говорится в письме. Копию ответа Баханович опубликовала в соцсетях 18 июня. 

Отметим, Баханович просила чиновников разъяснить, на каком основании районная администрация разместила пост в поддержку Амелина. Этот вопрос Леонов проигнорировал.

Александр Амелин возглавляет петербургское отделение "Молодой Гвардии "Единой России". Он одержал победу на праймериз по выборам депутатов Государственной думы в 216-м округе. В границы округа входят Василеостровский, Кировский и Адмиралтейский районы. 

Константин Леньков / Фото: Смольный


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Амелин Александр Николаевич 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама