Чиновники не нашли нарушений в постах про Амелина на странице районного паблика

Администрация Василеостровского района уверена, что публикации про участника праймериз Александра Амелина на ресурсах государственной организации не являются агитацией. Чиновники сообщили о правомерности своих действий адвокату Ирине Баханович, которая просила районную администрацию прекратить размещать посты про Амелина, претендующего на избрание в Государственную думу по 216-му округу.

В письме, подписанном заместителем главы районной администрации Андреем Леоновым, говорится, что на момент размещения спорной публикации в Петербурге никаких избирательных кампаний не проводилось. Сам пост опубликовали в начале апреля. Леонов добавил, что предварительное голосование "Единой России" является внутрипартийным мероприятием и не регулируется законодательством России.

"В связи с изложенным, размещение информации на официальном сайте администрации, указанной в обращении, нарушением законодательства Российской Федерации о выборах не является", – говорится в письме. Копию ответа Баханович опубликовала в соцсетях 18 июня.

Отметим, Баханович просила чиновников разъяснить, на каком основании районная администрация разместила пост в поддержку Амелина. Этот вопрос Леонов проигнорировал.

Александр Амелин возглавляет петербургское отделение "Молодой Гвардии "Единой России". Он одержал победу на праймериз по выборам депутатов Государственной думы в 216-м округе. В границы округа входят Василеостровский, Кировский и Адмиралтейский районы.

Константин Леньков / Фото: Смольный