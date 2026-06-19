Бельский объяснил политическую роль Амелина в Петербурге

Руководитель петербургского отделения "Единой России", спикер городского парламента Александр Бельский высказался в поддержку руководителя МГЕР Александра Амелина, претендующего на избрание в Государственную думу по 216-му округу. Давать характеристику на однопартийца Бельскому пришлось в эфире радиостанции "Комсомольская правда" 19 июня. В редакцию поступил вопрос, почему единороссы выдвигают в Госдуму человека, "не имеющего" отношения к Кировскому, Адмиралтейскому и Василеостровскому районам.

– Он [Амелин] является человеком, который работает в нашем городе уже более десяти лет. Поэтому и "Волонтерская рота", и "Молодая Гвардия", все, что сделано этими организациями – это его заслуга. Это человек является участником специальной военной операции, кавалер ордена Мужества. Постоянно находится и живет в Петербурге. "Местный" – это кто? Тот, который просто местный, но не решает те проблемы, которые важно решать для "Единой России"? Мы выбираем тех людей, которые решают задачи, отстаивают интересы нашего города, в том числе, на федеральном уровне. Александр Амелин абсолютно точно будет защищать интересы Петербурга, как он делает и сейчас, – сказал Бельский.

Амелин – уроженец Рязанской области. Свою карьеру он построил в волонтерских проектах. Победил в праймериз "Единой России" по 216-му округу на выборах в Госдуму. До Амелин выборных должностей не занимал ни на муниципальном, ни на региональном уровне.

Отметим, в поддержку Амелина также выступают и местные чиновники. Единоросс принимает участие в мероприятиях районных администраций. В Василеостровском районе, например, паблик администрации рассказывал подписчикам про Амелина и его участие в праймериз. На посты в его поддержку жаловались, но чиновники нарушений не нашли.

Константин Леньков / Фото: Александр Бельский