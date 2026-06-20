В ДТП под Тосно пострадали ребенок и трое взрослых

Четыре человека, включая ребенка, пострадали 20 июня в дорожно-транспортном происшествии под Тосно, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением, после чего машина съехала в кювет и частично перевернулась. Для оказания помощи одному из пассажиров спасателям пришлось использовать гидравлический аварийно-спасательный инструмент. С его помощью человека вытащили из поврежденного автомобиля. Всех пострадавших госпитализировали.

Инцидент произошел в районе деревни Рамцы. На место происшествия прибыли сотрудники 87-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС по Ленобласти и представители аварийно-спасательного отряда Центра спасательных операций Тосно. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В середине июня на Кольцевой автомобильной дороге столкнулись пять машин, в результате чего пострадали ребенок и двое взрослых. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру